Carillo decide il Derby e regala il secondo successo di fila in trasferta alla Casertana

Serviva cominciare a muovere la classifica e la Casertana è riuscita nel proprio scopo con la vittoria di ieri pomeriggio nel derby contro la Cavese.

La vittoria è stata infatti decisa da Carillo che ,in occasione di un corner, è riuscito a portare in vantaggio i falchetti

Non c’è pero tempo per riposare per i falchetti visto che mercoledì ci sarà il recupero della gara contro la Vibonese, una gara dove i falchetti cercheranno i primi tre punti in casa di questo campionato.

Risalutati: Vibonese-Ternana 2-3, Viterbese-Foggia 0-1, Palermo-Monopoli 3-0, Virtus Francavilla-Teramo 1-1, Bari-Catanzaro 1-0, Avellino-Catania 1-2, Cavese-Casertana 0-1, Juve Stabia-Paganese 1-1, Bisceglie-Potenza 1-1

Classifica: