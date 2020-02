Carinaro: al via gli interventi di manutenzione dell’alveo Annarosa

Carinaro-L’alveo Annarosa riacquisterà la sua originaria funzione di far defluire le acque piovane. Ieri mattina sono partiti gli interventi di manutenzione sul canale. L’intervento sta avvenendo in seguito alle segnalazioni relative agli allagamenti dei comuni di Carinaro, Gricignano e Cesa. I lavori, di carattere straordinario, aiuteranno a risolvere un problema annoso che dura da diversi anni. I medesimi lavori rappresentano la diretta conseguenza del tavolo tecnico e delle diverse audizioni tenutesi sia nella sala consiliare del comune di Carinaro, sia presso la Regione Campania, Commissione Ambiente, nonché del successivo sopralluogo effettuato congiuntamente ai tecnici dei comuni interessati e di SMA Campania. Le operazioni riguardano, nella fattispecie, l’espurgo del derivatore collocato sul collettore Sinistra Regi Lagni e la pulizia dell’alveo Annarosa.

Grazie a questi lavori e agli interventi che seguiranno, il suddetto canale riacquisterà la sua originaria funzione di far defluire le acque piovane in eccesso provenienti dalle reti fognarie del centro abitato, nell’ottica di contrastare e prevenire il fenomeno delle “bombe d’acqua”.

A questo primo intervento seguirà anche un secondo intervento della Sma Campania per tutto il tratto all’aperto dell’Alveo Annarosa.