Carinaro: amministrazione comunale e pro loco presentano “Profumi di Novello”

Carinaro-“Profumi di Novello”, si chiama così l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Carinaro e dalla Pro Loco Sant’Eufemia, che si svolgerà domenica 5 gennaio in Piazza Trieste.

La giornata inizia alle 9,30 con un raduno di auto moto d’epoca, in collaborazione con il CAMEC club (Auto d’epoca) e il moto club “I Falchi rossi” (moto d’epoca). Nel corso della mattinata si potranno degustare i vini, con assaggi di prodotti tipici e si chiuderà con un brindisi a base di vino Novello.

“Invitiamo -dichiara l’assessore Bracciano-i cittadini a partecipare a questa iniziativa, perché è un modo per stare insieme, per creare il senso di comunità che è alla base di ogni vivere civile. Vi aspettiamo”.