Carinaro/ Angelo Comparone nel ricordo di Giuseppe Barbato

Giuseppe Barbato, ex vicesindaco di Carinaro, ricorda il compianto Angelo Comparone.

“Si è spento il caro Tonino di anni 85 vedovo di Rosinella Tana. Un grande uomo, un padre, uno sposo, un nonno e soprattutto un amico di tutti noi. Quanti ricordi che affiorano nella mia mente

Il caro Tonino svolgeva la professione di vigile del fuoco; era molto presente nella vita sociale di Carinaro- come non ricordare che ha fatto parte negli anni trascorsi dei vari comitati festa. Negli anni 70/80 con mio padre nel comitato festa di Sant’Antonio da Padova.

Negli anni in cui non ci volevano fare le “ MAZZE” lui e mio padre in piazza bloccarono il simulacro della Santa ,affinché la tradizionale gara si svolgesse con la presenza della Santa piazza.

La sua fede in Sant’Eufemia assieme alla cara Rosinella era enorme.

Nella sua carriera lavorativa, invece, fu artefice di vari lodevoli interventi come ,ad esempio, l’abnegazione dimostrata durante i soccorsi del terremoto del 23 novembre 1980 che devastò le nostre zone.

Quando ci incontravamo aveva sempre qualcosa da dirmi, si interessava, voleva sapere quello che succedeva nel paese.

Spesso si vedeva in via Fiume a conversare con amici e passava interi momenti di sano svago.

È stato un vero Carinarese, era una persona attaccata all’affetto della sua famiglia e stravedeva non solo per i figli come anche per i nipoti.

Ai cari figli Lucia, Anna, Francesco e Luigi, ai Germani Luciano, Naninella e Luisina, e alle care famiglie Compagnone e Tana il mio abbraccio, la mia vicinanza e le mie condoglianze e quelle della mia famiglia da cui ci legano vincoli di amicizia ultracentenaria. Con la sua dipartita Carinaro perde uno dei sui “ pilastri “, Carinaro sarà più povera, Carinaro piange e tutti noi “Tonino u pumpier”