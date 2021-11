Carinaro/ Canavi’: Tre giorni di canapa e vino

Presso il Comune di Carinaro parte, dal 13 novembre, una tre giorni a base di “canapa e vino”. L’evento è stato promosso dall’Aps Pro Loco Carinaro Sant’Eufemia e dall’assessore alla cultura Alfonso Bracciano. Ad inaugurare il percorso enogastronomico a base di canapa e vino novello sarà il seminario: “La Canapa …ieri, oggi e domani”.L’incontro avrà inizio presso la Sala Consiliare del Comune di Carinaro, alle ore 18.00 del 12 novembre. Ad intervenire nel corso del seminario saranno: l’On. Nicola Caputo, Assessore Regionale dell’Agricoltura; il sindaco di Caivano, Vincenzo Falco; il dottor Francesco Montanaro, Presidente dell’Istituto Studi Atellani, con la “Storia della Canapa”; l’architetto Milena Auletta, Consigliere dell’Istituto Studi Atellani, con i “Molteplici Usi della Canapa”; l’avvocato Michele de Michele, Consigliere Fracta Sativa UniCanapa, che interverrà a proposito del “ Viaggio nella Legislazione della Canapa Industriale e Terapeutica”; Francesco Mugione, responsabile Coop. Canapa Campana, con “ Produzione e Prima Trasformazione della Canapa Sativa”; il dottor Nunzio Fiorentino, Dipartimento di Agraria Università Federico II, con “ Limiti e Prospettive della Coltivazione della Canapa in Campania”. Oltre agli interventi, ci saranno i saluti del sindaco di Carinaro Nicola Affinito; dell’avvocato Alfonso Bracciano, assessore alla Cultura del Comune di Carinaro; di Maria Grazia Fiore, Presidente Unpli Caserta; Raffaele Compagnone, Presidente dell’Aps Pro Loco di Carinaro. Alle 20.00 si svolgerà, presso Palazzo de Angelis, una degustazione di prodotti a base di canapa e vino novello è una mostra di tessuti antichi di San Leucio, a cura di Donato Farro e dell’arch. Milena Auletta. Per le 20. 30 è previsto, sempre a palazzo De Angelis, uno spettacolo musicale dal titolo: “Tre voci e una chitarra”, che ripercorrerà le tappe del Novecento Napoletano, interpretato dalle voci di Simona Vasellini, Raffaele Liotto e di Giordana di Foggia, con Katia Cacciapuoti alla chitarra. Per sabato 13 novembre, invece, è in programma una visita guidata con gli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale di Carinaro. Alle 16.00, in piazza Trieste e Trento, ci sarà un momento dedicato ad un raduno di auto d’epoca a cura dell’associazione Camec. La serata si concluderà con un concerto di Fagnoni Group che avrà inizio alle 19.30 a palazzo De Angelis. La manifestazione si concluderà, domenica 14 novembre, con una sfilata, intorno alle 10.00, per le principali strade del Comune, curata dall’associazione motociclistica “I Falchi Rossi” e con un raduno a piazza Trieste e Trento. A seguire un aperitivo, alle 12,00 a palazzo De Angelis a base di prodotti derivanti dalla Canapa e Vino Novello.