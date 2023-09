Carinaro, “Candle light” è un successo

Carinaro, Si è tenuto ieri nella sala del Consiglio Comunale di Carinaro, il concerto organizzato dall’ amministrazione comunale guidata da Dott. Affinito, dall’ Assessorato alla cultura (ass. Alfonso Bracciano), dalla Pro loco (Presidente Raffaele Compagnone) e dal Forum giovani (Presidente Andrea Moretti).

Un concerto notevole per diversi motivi: tre musicisti giovanissimi Niccolò Laiso (violino), Paolo Laiso (flauto traverso), Carmela Di Ronza (arpa); luce delle candele invece di quella elettrica, una scelta di brani musicali colonna sonora di film, famosi e non. Il risultato è stato straordinario, per suggestione e per qualità musicale. La luce delle candele ha creato un ambiente incantato, che ha permesso di ascoltare con grande concentrazione la musica. Il dialogo tra il flauto traverso, il violino e l’arpa ha fatto sentire l’armonia e la linea melodica dei brani con chiarezza e profondità forse maggiori che con un ensemble di strumenti più articolato. Meravigliosa è stata l’esecuzione di Mission, di Tornatore, con la melodia ripresa ora dal violino, ora dal flauto. La scelta dei brani è stata accurata e non banale.

Un bel concerto che è stato come una lezione di musica. La sala era gremita e il pubblico ha ascoltato con viva partecipazione, bambini compresi. Un plauso a un’iniziativa che ha arricchito interiormente chi ha partecipato. E l’augurio che ce ne siano sempre di più.