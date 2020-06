Carinaro/Consegna dei diplomi per i piccoli della scuola materna di Sant’Eufemia

Carinaro– “Ieri si è tenuta, a numero chiuso a causa delle restrizioni per il covid19, la cerimonia di consegna dei diplomi per i nostri piccoli della scuola materna sant’Eufemia.

È stato un anno particolare e difficile, soprattutto per loro, ma sono riusciti ugualmente ad emozionare insegnanti, genitori e la platea tutta, grazie allo straordinario lavoro di tutte le suore dell’istituto ,un grazie a suor Malou e la simpatia incondizionata di suor Rosaria”.

Alla cerimonia erano presenti l’ assessore alla pubblica istruzione prof. ssa Rachele Barbato e l’ assessore all’ecologia avv. Serena Marino (in rappresentanza dell’ Amministrazione Comunale di Carinaro) e i genitori, ma gli attori principali sono stati i bambini ai quali è stata augurata una lunga e proficua vita scolastica.