Carinaro: consegna mascherine, sanificazione straordinaria e servizio a domicilio di consegna delle medicine

Carinaro– il comune di Carinaro, guidato dal sindaco Nicola Affinito,sta cercando di affrontare l’emergenza Coronavirus, fornendo una serie di numeri e servizi essenziali in questo periodo come:

l’intervento straordinario di sanificazione e disinfezione; la distribuzione gratuita delle mascherine casa per casa e il servizio a domicilio di consegna delle medicine

”Si comunica alla cittadinanza che il giorno MERCOLEDÌ 11 MARZO sarà effettuato l’intervento straordinario di sanificazione e disinfezione di tutto il territorio comunale . L’intervento sarà effettuato in orario notturno a partire dalle ore 22:00 da ditta specializzata che utilizzerà prodotti autorizzati e registrati al Ministero della Salute. Si raccomanda di chiudere finestre e balconi durante il trattamento e di non sostare all’esterno, di evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti, di portare all’interno delle abitazioni animali domestici e/o volatili in gabbia”

“L’emergenza Coronavirus che coinvolge tutta l’Italia, ci obbliga a remare tutti nella stessa direzione, per affrontare una battaglia che solo uniti riusciremo a vincere. Il Comune di Carinaro ha affrontato di petto questa battaglia sin dai primi momenti in cui le istituzioni sono state allertate per fronteggiare l’emergenza.

Per rassicurare ulteriormente la cittadinanza, da oggi pomeriggio, LA PROTEZIONE CIVILE PROVVEDERÀ ALLA CONSEGNA, CASA PER CASA, DELLE MASCHERINE PROTETTIVE reperite sul mercato. Tutto questo avviene nonostante la difficoltà nel reperirle attraverso canali istituzionali.

INOLTRE SI È PROVVEDUTO AD ISTITUIRE IL SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO DELLE MEDICINE. La Farmacia Serra, sita in via Fiume, provvederà alla consegna a coloro che richiederanno la fornitura di medicinali. Non occorre andare dal medico di base, ma solo contattarlo. Al servizio hanno aderito cinque medici di base che forniranno tutte le informazioni, anche tramite whatsapp.

I medici sono:

dottor Granito 3356654770

dottor Primizia 3339086868

dottor De Michele G. 3284744647

dottor De Michele L. 360274975

dottor Griffo 3475615927

Si può contattare la farmacia Serra, ai seguenti numeri

Domicilio: 0818901295

Cellulare: 3405674390 (anche tramite whatsapp)

Inoltre stasera dalle ore 22,00 sarà effettuato un intervento straordinario di disinfezione su tutto il territorio comunale. Si raccomanda di chiudere finestre e balconi e consigliabile di portare all’interno delle abitazioni animali domestici e /o volatili in gabbia.

Inoltre, sempre nell’ambito della emergenza per fronteggiare il Coronavirus, il Comune ha adottato ben cinque ordinanze (per la chiusura delle scuole e la relativa sanificazione degli ambienti, chiusura esercizi commerciali, e sospensione di tutti gli eventi pubblici e relativa manifestazioni). Sono stati sanificati gli uffici comunali e costituito il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per l’emergenza Coronavirus a cui i cittadini possono rivolgersi telefonando al numero 3397390703.

La cittadinanza è invitata ad attenersi alle comunicazioni ufficiali e a seguire le regole di prassi igienica diramate dal Ministero della Salute. Continueremo a tenervi aggiornati. Questa battaglia si vince con il contributo di tutti. Agiamo responsabilmente. #IORESTOACASA”