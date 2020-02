Carinaro: convegno sul centenario dalla nascita di Don Gennaro Morra

Carinaro-Sabato 22 febbraio 2020 alle ore 16.00 presso la sala conferenze della parrocchia S. Eufemia V. e M. di Carinaro,nell’ambito delle celebrazioni per commemorare la figura del venerato parroco Don Gennaro Morra, si terra un convegno dal titolo: “Mons. Gennaro Morra un’intera vita sacerdotale spesa per la chiesa di Carinaro e per quella Aversana”.

Sarà Don Antonio Lucariello, Parroco di Carinaro, ad introdurre i lavori, poi il dott. Giuseppe Barbato nelle vesti di vice presidente della Pro Loco “S. Eufemia”,esporrà la vita, le opere e l’impegno sociale a Carinaro di Don Gennaro Morra, interverrà successivamente Ernesto Rascato, delegato regionale dei Beni Culturali Ecclesiastici della diocesi di Aversa e parroco dell’Abbazia di San Lorenzo fuori le mura di Aversa.

Biografia di Mons. Gennaro Morra

Mons. Gennaro Morra nasce a Frignano, l’1.1.1921, viene ordinato sacerdote l’11 luglio 1943, dal Vescovo Mons. Antonio Teutonico e gli viene affidata la parrocchia di S. Maria dell’Arco in Frignano dove vi rimane per 10 anni. L’11 ottobre del 1953 viene nominato Parroco della Parrocchia Sant’Eufemia di Carinaro, dove rimane fino al 1989, per ben 36 anni. Nel 1976 Papa Paolo VI lo nomina monsignor

Vicario Episcopale per l’Edilizia Sacra. Sin dal 1979 ha collaborato con tutti i sacerdoti dell’interna diocesi per i problemi di edilizia sacra, infatti suoi sono stati gli interessamenti per la ristrutturazione post- terremoto alla Cattedrale S. Paolo e Seminario Vescovile di Aversa su mandato dell’allora Vescovo Mons. Giovanni Gazza.

“Era laureato in Diritto Canonico presso la Pontificia Università di S. Tommaso a Roma e in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli. Era Cavaliere della Repubblica Italiana e del S. Sepolcro, docente di discipline giuridiche. Sue sono le opere realizzate a Carinaro, quali l’Oratorio Parrocchiale, il Pensionato casa albergo per anziani” Sant’Eufemia”, il complesso sportivo “S. Eufemia”, la Scuola Materna con annessa Chiesa di S. Croce e Teatro, la ristrutturazione in toto della Chiesa Parrocchiale con quella di Montevergine rendendole dei veri gioielli d’arte. Ricordare e celebrare un anno intero, a cento anni dalla nascita,don Gennaro è un orgoglio per tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di conoscerlo, dichiara Barbato, e soprattutto abbiamo anche il dovere di trasmettere il suo operato alle nuove generazioniche non l’hanno conosciuto”