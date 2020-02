Carinaro: Coronavirus, situazione sotto controllo

Carinaro-IL SINDACO informa la cittadinanza che sono stati attivati i protocolli sanitari per le persone provenienti da aree cosiddette a rischio per il Coronavirus, così come previsto dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti e in collaborazione con Prefettura e Azienda Sanitaria. Al momento, viste anche le comunicazioni dell’Asl, non vi sono contagi in atto e la situazione è sotto controllo.

Si invitano, in ogni caso, tutte le persone interessate da spostamenti da e per le zone interessate dal focolaio di diffusione del COVID-19 (corona virus), di comunicare ai numeri sotto elencati i loro spostamenti o la data di arrivo sui territori.

 NUMERO EMERGENZA MINISTERO DELLA SALUTE – 1500

 NUMERO UNICO DI EMERGENZA REGIONE CAMPANIA 800-90.96.99

 NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112