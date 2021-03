Carinaro, Dantedì: ricco programma per giovedì 25 marzo

Carinaro-Il Comune di Carinaro, guidato dal sindaco Nicola Affinito, ha promosso, a partire dal 4 febbraio,un ciclo di letture e di commenti (in streaming su Contrasto TV) di alcuni dei canti più significativi della Commedia e si prepara a celebrare Il Dantedì (giovedì 25 marzo) con un ricco programma. Carla Caputo (giornalista) parlerà della figura di Beatrice nella Vita Nova, Pasquale Picone e Niccolò Laiso (liceo musicale “D.Cirillo”) si esibiranno con il violino, Pasquale Vitale (Liceo classico “D.Cirillo”) commenterà il XXVI canto dell’Inferno, che sarà letto da Ciro Mastrillo.

La Locandina

L’iniziativa, fortemente voluta dall’assessore alla cultura Alfonso Bracciano, ha visto professori e studenti del liceo classico e musicale “D. Cirillo” e non solo onorare “il padre Dante e con lui la nostra lingua e la nostra cultura”. Nel settimo centenario dalla morte non era possibile per l’amministrazione non omaggiare colui che ha rappresentato “l’idea stessa d’Italia”

FOTO GALLERY …VERSO IL DANTEDÌ

Il programma

Teresa Petrillo, Liceo Classico,VE

Prof. Francesco Cuciniello, docente di lettere

Luigi Russo, Liceo Classico, VE

Prof. Luigi Corrente, docente di italiano, latino e greco, Liceo Classico

Nunzia Capasso, docente di filosofia e storia



Cesario Marino, ex studente Liceo Classico, laureando in filosofia



