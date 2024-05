Carinaro, elezioni UNPLI, eletti Compagnone e Bracciano

Carinaro-Raffaele Compagnone è stato eletto Vicepresidente Regionale dell’UNPLI, un risultato raggiunto per il suo impegno e per la sua dedizione al servizio della comunità di Carinaro.

Ad essere eletto nella Giunta Regionale dell’UNPLI è stato invece l’avvocato Alfonso Bracciano.

“Sono lieto di annunciare-ha dichiarato Bracciano- la mia elezione nella nuova Giunta Regionale dell’UNPLI! Un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato e reso possibile questo importante evento. Congratulazioni a tutti gli eletti per i loro nuovi incarichi. In particolare, voglio complimentarmi con il mio caro amico, il nostro presidente Raffaele Compagnone per essere stato eletto Vicepresidente Regionale. Sono sicuro che il suo impegno e la sua passione porteranno grandi benefici alla nostra comunità.Auguro a tutta la nuova giunta un mandato ricco di successi e soddisfazioni. Insieme, lavoreremo per valorizzare e promuovere il nostro splendido territorio!”