Carinaro, entra in giunta Eufemia Barbato

Carinaro– Dopo le dimissioni, risalenti al 5 febbraio, dall’assessore Rachele Barbato , il sindaco Nicola Affinito ha optato per un rimpasto di giunta e arriva Eufemia Barbato con deleghe al Bilancio e alle Pari Opportunità.

Al vicesindaco Mario Moretti sono state assegnate deleghe a Pubblica istruzione, Servizi cimiteriali, Verde pubblico, Viabilità. Alfonso Bracciano mantiene la delega alla Cultura e riceve anche quella alle Attività produttive, mentre Serena Marino mantiene la delega Ambiente e Sport.

Un rimpasto “resosi necessario per i progetti messi in campo (tra gli altri, finanziamento per il dissesto idrogeologico di via Piave, riqualificazione del centro sportivo, villa comunale, area mercato, isola ecologica, eccetera) in virtù dell’attuazione del programma elettorale” Ha dichiarato il sindaco Affinito