Carinaro/Furti nelle abitazioni, l’appello di G. Barbato

Carinaro– Pubblichiamo la riflessione di Giuseppe Barbato, ex vice sindaco, sui furti che stanno colpendo i cittadini di Carinaro

“Purtroppo a Carinaro si ruba nelle civili abitazioni. I cittadini di Carinaro mi stanno rappresentando attraverso i social e con telefonate private tutto il loro sdegno, la loro rabbia e indignazione per i continui furti che stanno subendo da qualche settimana a questa parte. Basta considerare che da giovedì 11 marzo a ieri sera (17 marzo) sono stati commessi tre furti: il primo in una villetta nella periferia di Carinaro mentre gli altri due al centro del paese. Una costante che accomuna gli ultimi furti ad opera di tre/ quattro delinquenti è che sono avvenuti in pieno giorno. Sento il dovere, a nome dei miei concittadini, di tutte quelle persone fragili di portare alla diretta conoscenza di tutti i Carinaresi ed al nostro Sindaco la grave situazione venutasi a creare a Carinaro. Questa è una strana tipologia di ladri che entra nelle case anche in presenza degli stessi abitanti, mettendo in serio pericolo l’incolumità dei presenti. Un esempio è quanto accaduto ad una vedova, derubata mentre si trovava seduta all’interno del cortile. Una scena indescrivibile quella che lasciano i ladri, dopo aver razziato la casa, mi confida in lacrime un’altra vedova che trovandosi in compagnia della vicina di casa è rientrata ed ha fatto la terribile scoperta. Faccio un appello da cittadino attivo, così come nel 2016, a tutti i cittadini di Carinaro ad essere vigili e dare l’allarme appena si accorgono di movimenti o persone sospette; alle Istituzioni e alle forze dell’ordine di attenzionare maggiormente il nostro territorio” Grazie