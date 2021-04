Carinaro, il Comune destina alla scuola l’acquisto di 17 sanificatori d’aria

Carinaro – Vedono coinvolti 4 alunni, un docente ed un collaboratore scolastico gli accertati casi di positività al Covid-19 che hanno spinto il sindaco Nicola Affinito, a disporre, con l’ordinanza n°6 del 27/04/2021, la sospensione delle sole attività didattiche della Scuola Primaria di I Grado, della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Secondaria di I Grado dal giorno 28/04/2021 a tutto il 4/05/2021 con l’introduzione della DAD, secondo le modalità stabilite dal Dirigente Scolastico Prof. Ernesto Natale. Per il sindaco Affinito “l’emergenza sanitaria ha messo in evidenza che la qualità dell’aria non deve essere considerata un mero parametro di comfort ma un importante elemento di salubrità, anche in considerazione dell’elevato tempo trascorso tra le pareti scolastiche”. Affinché il rientro in classe possa essere sinonimo di “ambiente sicuro”, i fondi assegnati agli Enti Pubblici per far fronte alla pandemia in seguito all’approvazione, la scorsa estate, del “Decreto Agosto”, e che hanno visto anche il comune tra i beneficiari per complessivi 36. 817,95 € ; 7. 259,00 € sono stati adoperati per la scuola, per procedere all’acquisto di 17 sanificatori d’aria. A fornirli, dopo una consultazione con la piattaforma della Pubblica Amministrazione “Mepa”, sarà la ditta Athena Sun Shop di Villongo (Bergamo). Si tratta di dispositivi dotati di tecnologia UV- C tramite i quali, l’aria, a seguito del contatto con la luce ultravioletta, viene per la sua azione germicida (distrugge fino al 99,9% di batteri e virus, di questi ultimi anche quelli appartenenti alla famiglia del Coronavirus) reimmessa purificata nell’ambiente, dopo essere stata aspirata da un sistema di valvole ed essersi incanalata al suo interno. “L’attenzione e la sensibilità dell’amministrazione comunale di Carinaro su questo fronte si è concretizzata nell’adozione dei dispositivi, considerando la sanificazione ambientale un nuovo imprescindibile elemento di sicurezza, a salvaguardia della salute dei nostri ragazzi” ha commentato il consigliere delegato alle Politiche sociali, Nicola Mauro Barbato.