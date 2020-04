Carinaro/il messaggio del sindaco Affinito: aggiornamento su contagi e azioni messe in campo

Carinaro– Il sindaco di Carinaro, Nicola Affinito, ha da poco pubblicato sulla pagina Facebook del comune di Carinaro un messaggio nel quale ha ricordato le iniziative messe in campo fino a questo momento dall’amministrazione a favore delle fasce sociali più deboli e che i contagi sono fermi a 5 di cui due guariti

“stiamo affrontando le conseguenze dirette di questa paradossale e impensabile situazione del Coronavirus che rappresenta una situazione di emergenza non prevedibile e impegnativa per tutti noi.In queste ultime settimane l’amministrazione comunale ha messo in campo diverse attività ed iniziative per stare sempre più vicini ai cittadini e nel contempo sono state attivate misure che hanno l’obiettivo di avere un impatto sociale ed economico per il tessuto della nostra comunità. Sono state elaborate azioni in diversi campi sociali soprattutto per tutelare le fasce più deboli della popolazione quelle più colpite da una situazione di emergenza che rischia di lasciarli senza nessun riferimento.Innanzitutto vi aggiorno in merito ai contagi.

Siamo fermi a cinque persone, di cui due ormai completamente guarite clinicamente, della terza a giorni riceveremo la certificazione di guarigione mentre le altre due stanno in fase di guarigione dopodichè li potremo “abbracciare virtualmente”. Siamo consapevoli che per superare questi momenti serve l’impegno di tutti nell’osservare le indicazioni emanate dagli Organi Governativi per l’osservanza delle singole azioni che ora più che mai esse sono fondamentali per superare questi giorni. Le disposizioni e le iniziative intraprese dall’Amministrazione vanno nella direzione del sostegno economico e della prevenzione, cercando di adottare tutte le misure indispensabili per sostenere le difficoltà degli anziani, delle persone più deboli e dei nuclei familiari travolti dall’uragano Covid-19”

Il sindaco ha poi fatto presente che l’amministrazione ha approvato un avviso per l’erogazione di un fondo rivolto ai cittadini senza reddito del Comune di Carinaro, ha attivato un iban per consentire ai cittadini di contribuire alla promozione di ulteriori azioni a beneficio delle famiglie in difficoltà e acquistato derrate alimentari

“Per sostenere le famiglie in difficoltà, l’Amministrazione ha approvato un’AVVISO PUBBLICO per l’erogazione del Fondo di Solidarietà Comunale, ai sensi dell’Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile, n. 658/2020, rivolto ai cittadini residenti nel territorio del Comune di Carinaro, senza reddito o con un reddito ridotto ovvero azzerato per effetto dei provvedimenti restrittivi dettati per il contenimento dell’emergenza sanitaria. Per promuovere ulteriori azioni a beneficio delle famiglie sul territorio comunale abbiamo pensato di coinvolgere tutti i cittadini che vogliono e possono contribuire alla causa ad effettuare delle donazioni al Fondo comunale di solidarietà con un bonifico sull’IBAN:

IT 41 R 07601 14900 000012668810 di Poste Italiane ed intestato a Comune di Carinaro e nella causale dei versamenti, i donatori dovranno indicare la dicitura: Emergenza Covid-19 Fondo Comunale di Solidarietà.

Le erogazioni in denaro e in natura destinate a fronteggiare l’evolversi della situazione epidemiologica, fatte ai sensi dell’articolo 66 del Dl n. 18/2020, possono beneficiare a seconda se si tratta di persone fisiche , giuridiche, imprese o enti non commerciali di una detrazione parziale o totale dalle imposte sui redditi della somma donata.

-Tutte le donazioni saranno rendicontate e rese pubbliche al termine di questa emergenza-

Inoltre sempre a sostegno della famiglie carinaresi in difficoltà abbiamo acquistato delle derrate alimentari che in aggiunta a quelle donate da alcune aziende locali ci permetteranno di dare un servizio di consegna a domicilio di pacchi alimentari a 350 famiglie per 4 settimane consecutive, tutto ciò in collaborazione con la Caritas Parrocchiale di Don Antonio Lucariello in quanto già da anni svolge tale servizio ed ha contezza delle famiglie in difficoltà economiche a cui sono state aggiunte quelle che hanno presentato la domanda all’ufficio politiche sociali. Tale servizio a domicilio si è reso possibile anche grazie ai volontari della Protezione Civile e di alcune associazioni locali”

È stata inoltre verificata la situazione epidemiologica della casa di riposo delle suore presenti sul territorio (risultata conforme alle norme) e sono stati previsti ulteriori interventi di sanificazione e disinfezione del territorio

“Il lavoro dell’amministrazione è andato anche nella direzione della programmazione e calendarizzazione di interventi di sanificazione e disinfezione delle strade cittadine e dei luoghi pubblici per le prossime 4 settimane nell’ottica di prevenzione del contagio.

Vi segnalo anche l’intervento congiunto di verifica, fatto con il Direttore del Distretto Sanitario, della situazione epidemiologica e sanitaria della casa di riposo delle suore presente sul nostro territorio. La verifica è risultata conforme alle attuali norme sanitarie Vi rinnovo ancora una volta l’invito a Restare a Casa:Occorre continuare a seguire e rispettare le diverse ordinanze!I dati degli ultimi giorni ci hanno mostrato un miglioramento del contagio grazie al distanziamento sociale che ad oggi resta l’unico “vaccino” contro il Virus Covid-19 che si sconfigge solo se siamo rispettosi verso noi stessi e verso gli altri. Usciamo di casa solo per comprovate esigenze lavorative, di salute o di emergenza.