Carinaro, interventi di contrasto al Covid-19 / Calendario lavaggio strade

Carinaro-Nell’ottica di interventi programmati per il contrasto e la prevenzione del contagio da Covid-19, l’amministrazione comunale ha predisposto una programmazione di interventi di spazzamento e lavaggio di strade e marciapiedi su TUTTO il territorio comunale.

PROGRAMMAZIONE LAVAGGIO STRADE – COMUNE DI CARINARO

MARTEDI 10/11/2020 dalle ore 06,00

Via Campo,Via Baracca,Via Chiesa,Via Croce,Piazza Trieste, Via Trieste,Via Iommelli,Via Madonelle,Piazza Caduti, Via Cavour, Via Palazzo,Via Caporetto,Via Vicolungo,Via Zampella, Via XXIV Maggio,Via Assunta,Via Delle Rose,Via Pace,Via Sturzo,Via A. Volta, Via D’Annunzio e I° e III°Traversa,Via Deledda, Via F.lli Cervo, Via Martiri di Via Fani,ViaAldo Moro, Via Gramsci,Via L.Da Vinci, Via Nievo,Via De Nicola,Via Pascoli, Via Dante,Via Nobile,ViaE.Fermi,Via Togliatti,Via Scaramuzza,Via Sepe ,Via Tasso,Via Manzoni, Via A.Volta,Via Della Libertà,Via Re Di Puglia,Via Pola

PROGRAMMAZIONE LAVAGGIO STRADE – COMUNE DI CARINARO

MERCOLEDI’ 11/11/2020 dalle ore 06,00

Via Fiume, Via N.Sauro,Via Macello,Via Napoli,Via Ariosto,Via Gorizia, Via Virgilio,Via Silvio Pellico, Via Galilei,Via Kennedy,Via De Gasperi,Via Zara, Via Petrarca, Via Mazzini ,Via Dei Fiori, Via Mozart, Via Mascagni, ViaPaganini, Via Verdi,Via Bellini Via Puccini,Via Vivaldi,Via Paisiello,Via Rossini ,Via San Salvatore,Via Mantegna,Via Giotto, Via Tiziano,Via Caravaggio,Via Leopardi,Via Alfieri,Via Modigliani,Via Botticelli,Via Picasso,Via Carmignola,Via Dalì,Via Parini,Via Montale,Via Ungaretti ,Via Guttuso,Via De Chirico,Via Larga

PROGRAMMAZIONE LAVAGGIO STRADE – COMUNE DI CARINARO

GIOVEDI’ 12/11/2020 dalle ore 06,00

Via Piave,Via Garibaldi,Via Mameli,Via Tagliamento,Via Cimarosa,Via Nino Bixio,Via Isonzo,Via Cinque Vie,Via Giovanni XXIII,ViaM.V.Copola,Via C.Guida,Via M.Petrarca,,Via C.Alessandro Barbato,Via Falcone,Via De Filippo,Via Sciascia,Via Viviani,Via Fratte,Via Delle Acacie,Via Dei Gigli,Via Dei Pini,Via Casignano,Via Delle Mimose,Via delle Ginestre,Via Degli Olmi,Via Delle Magnolie,Via Delle Palme