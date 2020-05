Carinaro/interventi di deblattizzazione: il calendario

Carinaro-A partire da questa stasera, partirà il primo intervento di deblattizzazione su tutto il territorio comunale secondo il seguente calendario :

➡️ Lunedì 18 maggio: Rione C3 (via Vivaldi, via Puccini, via Rossini, via Paisiello, via Verdi, via Mozart, via Mascagni , via San Salvatore, via Bellini) e Rione C4 (via De Chirico, via Giotto, via Parini, via Ungaretti, via Picasso, via Larga, via Dalì ,via Tiziano, via Alfieri, via Modigliani)

➡️ Martedì 19 maggio: via Manzoni, via Alighieri, via De Nicola, via Nobile, via Pascoli, via Palazzo, via Mazzini, via Fermi, via Tasso, via Zampella, vico Lungo, vico Sepe, via Togliatti, via 24 maggio, vico I 24 maggio, vico Tempio, vico delle Rose, via Assunta, via Trieste, via Croce, vico Chiesa, via Campo, via Baracca, via Iommelli

➡️ Mercoledì 20 maggio: via D’Annunzio, via Deledda, via Da Vinci, via Gramsci, via Moro, via Sturzo, via Martiri di via Fani, via Nievo, zona Cinque vie, vico Cimarosa, via Garibaldi, via Mameli, via Isonzo, via Bixio, via Piave, via Tagliamento

➡️ Giovedì 21 maggio: via Fiume, via Galilei, via De Gasperi, via Galilei, via Kennedy, via Virgilio, via Gorizia, via Sauro, via Pellico, via Zara, via Macello, via Volta, via Dei Fiori, via della libertà, via Pola, via Redipuglia , via Canonico Barbato, via Carolina Guisa , via de Filippo, via Falcone, via Mons. Petrarca, via Viviani, via Papa Giovanni, via Casignano, via degli Olmi, via dei Gigli, via delle Ginestre, via delle Mimose.

Gli interventi saranno effettuati a partire dalle ore 21 fino alle 24 circa. Se nella data fissata taluni interventi non dovessero essere completati, naturalmente gli stessi saranno ultimati il giorno seguente.

Gli interventi interesseranno tutto il territorio comunale in virtù dell’inizio delle alte temperature ed in risposta alle segnalazioni di evidenti criticità presenti particolarmente in alcune aree della città, nell’ambito di una più ampia programmazione di questo tipo di interventi che verranno effettuati durante il corso di tutta l’estate. L’invito che si rivolge alla cittadinanza è di rispettare orari e modalità di conferimento dei rifiuti: la collaborazione è fondamentale al fine di ottenere un servizio più efficace.

ℹ️La popolazione è invitata a collaborare attuando quanto segue:

• non lasciando le auto in sosta in prossimità di tombini fognari e bocche di lupo;

• evitando l’esposizione all’aperto di alimenti ed indumenti;

• tenendo chiuse finestre e balconi durante gli orari degli interventi.