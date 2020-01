Carinaro: la Pro Loco celebra la giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali

Carinaro– La Pro Loco “S. Eufemia” di Carinaro ,domani venerdì 17 gennaio 2020,celebra la Giornata Nazionale del dialetto e della lingua locale.

Nel solco della ormai consolidata tradizione la Pro Loco Carinarese ha promosso ,nell’ambito delle celebrazioni religiose della festa liturgica di Sant’Antonio Abate, un incontro presso i portici di Via Trieste dal titolo:” ‘O lampanar ‘i Sant’Antuon”.

“Sarà ricordata-dichiara Raffaele Compagnone presidente della pro loco di Carinaro-la primitiva festa del santo protettore degli animali, con le declamazioni delle storie e dei vissuti carinaresi, con il fine di conservarene e e salvaguardarne le origini e le radici culturali”

Proprio il Presidente, insieme al vice presidente Giuseppe Barbato,cultore della storia locale, inaugurerà la recita degli aneddoti e delle cantilene carinaresi più conosciute.

Si tratta di una serata aperta a tutti soci e non, per rivivere dei momenti di vera passione e socializzazione tra canti, musica e balli. Al termine della manifestazione vi sarà la degustazione dei prodotti locali. L’appuntamento e l’invito è esteso a tutti ad iniziare dalle ore 18.00 in piazza Trieste e via Trieste a Carinaro.