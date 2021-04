Carinaro, lutto cittadino per la prematura scomparsa di Carlo Masi

CARINARO– Si terranno lunedì 12 aprile 2021 alle ore 11.00 nella chiesa parrocchiale di S. Eufemia di Carinaro i funerali del giovane Carlo prematuramente scomparso lo scorso 23 marzo a Londra ad appena 45 anni. La salma di Carlo giungerà da Londra ,domenica 11 aprile 2021, nella Casa Funeraria di Aversa in via Savoia, e qui rimarrà fino a lunedì mattina.

Lunedì mattina alle ore 10.00 la salma giungerà nella chiesa matrice di Carinaro dove alle 11.00 inizierà il rito esequiale.

Il comune di Carinaro ha proclamato il LUTTO CITTADINO per lunedì 12 aprile 2021 per la prematura scomparsa di un proprio figlio e per esprimere il più profondo cordoglio alla famiglia Masi di cui Stefano è consigliere comunale e Mario è stato più volte Sindaco.

Alla cara mamma Maria Rosaria, al carissimo papà Mario, ai germani Stefano e Margherita le mie condoglianze e la mia rinnovata vicinanza unitamente alle famiglie Masi e Coppola. Carinaro con la dipartita di Carlo Masi perde uno dei figli più illustri di questo ultimo periodo. Riposa in pace caro Carlo e che la terra ti sia lieve.