Carinaro, Municipio illuminato di blu

Carinaro-Oggi 27maggio ricorrono i 30 anni dalla ratifica italiana della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza. La Convenzione sui diritti dell’infanzia si impegna per assicurare una migliore attuazione dei diritti dei bambini in tutto il mondo. Ha ispirato l’UE e gli stati membri a modificare le leggi, le politiche e le pratiche volte a proteggere e promuovere i diritti dei minori, indipendentemente dalla loro nazionalità o condizione di residenza.

Per l’occasione il comune di Carinaro si è da pochissimi minuti illuminato di blu

“Per chi ha a cuore i bambini, questo è un giorno di festa.

E noi, come in tutta Italia, lo celebriamo così… 💙#LungaVitaAiDiritti”