Carinaro piange il giovane Dario Cecoro

CARINARO– Questa mattina Dario Cecoro è stato coinvolto in un tremendo incidente stradale e purtroppo ha perso la vita.

“Non ci sono parole per questa immane tragedia che si abbatte sulla nostra comunità. Conoscevo si da piccolo il caro Dario, il nonno è Adolfo Compagnone ed abitano nella zona C4 di Carinaro. Un bravo ragazzo che andava a lavoro questa mattina e si era fermato sulla piazzola di sosta lungo la super strada quando è sopraggiunto un camion a forte velocità e lo ha travolto. Un dolore per la famiglia, uno sgomento tra i suoi compagni e una grandissima perdita per tutta Carinaro che ancora una volta ci vede piangere unitamente un nostro giovane. Una vita recisa ad appena 26 anni. In questo momento grande momento di dolore ci uniamo alle famiglie Cecoro e Compagnone, alla mamma Monica, ai fratellini e a quanti piangono Dario per la sua repentina dipartita. Riposa in pace Dariu” ha dichiarato Giuseppe Barbato, ex vicesindaco e segretario della Pro loco di Carinaro