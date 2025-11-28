Carinaro, successo alle urne per Carmen Michela Margheron

Carinaro può festeggiare un nuovo motivo d’orgoglio. Carmen Michela Margheron, giovane studentessa della Facoltà di Architettura della Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, ha conquistato un risultato di grande rilievo alle recenti elezioni del Consiglio degli Studenti: prima nella sua Facoltà con 236 preferenze e seconda assoluta in tutto l’Ateneo.

Un’affermazione netta, che non nasce dal caso. Il consenso raccolto è il frutto di un percorso costruito con impegno costante, capacità di ascolto e una presenza quotidiana al fianco dei colleghi. Margheron, negli ultimi mesi, è riuscita a farsi conoscere non solo per la preparazione e la serietà, ma anche per le sue qualità umane: disponibilità, sensibilità verso i problemi degli altri e un approccio sempre collaborativo.

La sua candidatura è stata percepita da molti studenti come una promessa credibile di rappresentanza attiva e concreta. Il risultato finale ha il sapore di un riconoscimento collettivo: una comunità che ha scelto di affidarsi a una voce considerata autorevole, equilibrata e genuina.

Per la giovane studentessa di Carinaro si apre ora una fase nuova, fatta di responsabilità ma anche di opportunità. In molti sono convinti che saprà interpretare al meglio il ruolo, portando nel Consiglio degli Studenti l’entusiasmo e la determinazione che l’hanno caratterizzata fin qui.

A Carmen Michela Margheron vanno gli auguri per un mandato proficuo e ricco di risultati. Un futuro già in movimento, che promette di essere all’altezza delle aspettative.