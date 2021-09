Carinaro/Tributo a Morricone presso la sala consiliare del Comune di Carinaro

Carinaro- sabato 2 ottobre ore 18:00, in occasione della festa nazionale dei nonni, l’amministrazione comunale di Carinaro intende omaggiare tutti i nonni con un tributo a Ennio Morricone. L’assessore alla cultura Alfonso Bracciano ha sottolineato l’importante ruolo educativo e sociale che le persone più anziane rivestono per le nuove generazioni

“C’è chi li ha vicini e chi no, chi li ha persi e chi li ha ancora, c’è chi ha anche la fortuna di avere anche i bis: i nonni sono patrimonio dell’umanità per tutti quanti, a tutte le latitudini”

Saranno proprio i giovani, infatti, ad omaggiarli attraverso il linguaggio universale della musica.

Maurizio Bove (baritono), Cristian d’Aquino (tenore), Elena Capasso (soprano), Camilla Carol Farias (Mezzosoprano), Lucie Monjanel (Mezzosoprano), Simone Matarazzo (pianista), Pietro Scordamaglio (direttore artistico) allieteranno la serata del 2 ottobre eseguendo i brani musicali più importanti suonati in un giro di concerti in tutta Europa, che furono anche le colonne sonore di film e serie TV indimenticabili. Le sue musiche, dalle tonalità spesso struggenti e dallo stile romantico e nostalgico inconfondibile , richiamano scene di vita drammatiche e toccanti, evocando ricordi di antichi valori e di emozioni eterne, essenza della vera arte in cui si cela il miracolo della vita.

