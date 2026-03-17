Carlo Manzi entra a far parte della FNOMCeO

IMPORTANTE RICONOSCIMENTO PER CASERTA: IL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI MEDICI

COMPONENTE DELLA CONSULTA DEONTOLOGICA FNOMCEO

Il Presidente dell’Ordine provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta Carlo Manzi è stato nominato componente della Consulta Deontologica Nazionale della FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri).

La nomina rappresenta un importante riconoscimento per l’impegno istituzionale e professionale svolto nel corso degli anni dal presidente Manzi, nonché per il ruolo attivo dell’Ordine dei Medici di Caserta nel promuovere i valori della professione medica, il rispetto del Codice Deontologico e la tutela della qualità dell’assistenza sanitaria.

Le parole del Presidente Carlo Manzi: «Sono onorato di poter fornire il mio contributo alla Consulta Deontologica che avrà l’importante e delicato compito di riformulare e rendere attuale il nostro Codice, l’ultima volta fu aggiornato nell’anno 2013».

La Consulta Deontologica Nazionale della FNOMCeO è l’organismo che contribuisce allo studio, all’interpretazione e all’aggiornamento dei principi etici e deontologici che regolano l’esercizio della professione medica e odontoiatrica in Italia.

L’Ordine dei Medici di Caserta esprime soddisfazione per questa nomina, che valorizza il lavoro svolto sul territorio e rafforza la presenza della realtà ordinistica casertana nei contesti nazionali di riflessione e indirizzo sulla deontologia professionale.