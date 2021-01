Carlo Marino “ Con le scuole riparte L’ intera città’”

Caserta. Domani , lunedì 1 Febbraio , In tutta la provincia di Caserta riaprono le scuole superiori. Il tutto avverrà’ nel pieno rispetto delle regole . Queste le parole del Sindaco di Caserta Carlo Marino :

”La ripresa dell’anno scolastico per le Scuole Superiori ha il valore e il significato di una ripartenza per l’intera città di Caserta.

Grazie ai dirigenti scolastici, agli insegnanti, al personale ausiliario e alle famiglie, che garantiscono scuole in sicurezza e una didattica ordinata. Il diritto allo studio è anche diritto alla salute.”