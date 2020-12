Carlo Marino fa gli auguri alla città e annuncia la riapertura delle scuole

Caserta. Il Sindaco Carlo Marino ha da pochi minuti concluso il suo messaggio di buon anno ai casertani . Il Primo Cittadino non si è soffermato più’ di tanto sul 2020 ma ha voluto invece concentrare la propria attenzione sul 2021 annunciando la tanta attesa notizia della riapertura delle scuole a partire dal 7 gennaio. . ” Naturalmente- ha dichiarato Marino- le scuole riapriranno nel pieno rispetto delle regole anti-Covid.

Il Sindaco ha fatto il punto della situazione anche riguardo la questione positivi in città. Queste le sue parole: ” grazie al buon senso e alla disciplina dei casertani a Caserta oggi contiamo 266 casi positivi rispetto ai 1200 di appena 20 giorni fa “.

Carlo Marino è apparso piuttosto soddisfatto del lavoro fatto fino ad oggi per combattere l’ epidemia e dei risultati ottenuti. Ha concluso infine invitando le persone a non sparare i botti di Capodanno . ” Meglio accendere una candela a mezzanotte – ha concluso- in memoria di tutte le persone che hanno nel 2020 hanno perso la vita causa Covid-19.”