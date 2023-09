CARLO MARINO, HA RICEVUTO IN COMUNE LA JUVECASERTA. “LA SQUADRA È UN PEZZO DI STORIA DELLA NOSTRA CITTÀ E PRESTO TORNERÀ GRANDE”

Il Sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha ricevuto presso la sede del Comune la Ble Decò

Juvecaserta, che si prepara ad affrontare il prossimo campionato di serie B di basket. A

Palazzo Castropignano, il primo cittadino ha accolto il Presidente del club bianconero,

Francesco Farinaro, l’intera squadra, guidata dall’allenatore Sergio Luise, oltre a

Gianfranco Maggiò, Presidente dello scudetto del 1991, Nando Gentile, leggendario

capitano della squadra campione d’Italia e attuale Direttore Tecnico, e ai dirigenti Carlo

Giannoni (Segretario generale), Gianfranco Natale (Responsabile relazioni esterne ed

istituzionali), Domenico Pezzella (Responsabile organizzativo), Franco Spacciante

(Responsabile organizzativo del Settore giovanile), Arianna Giardino (Direttore

amministrativo) e Alex Di Lauro (Responsabile acquisti).

Il Sindaco Marino ha formulato un in bocca al lupo alla Juvecaserta in vista della prossima

stagione, auspicando che il campionato possa dare grandi soddisfazioni a una piazza che

merita un palcoscenico di grande livello, degno della sua straordinaria storia. Il primo

cittadino, poi, ha fatto i complimenti al Presidente Farinaro, annunciando la nascita di un

percorso condiviso tra Comune e Juvecaserta.

“Così come già fatto con la Casertana, – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino –

iniziamo un cammino anche con la Juvecaserta, che riguarderà sia il potenziamento del

sistema di impiantistica sportiva in città che altri aspetti di una collaborazione che sarà

molto ampia. La Juvecaserta è un pezzo di storia della nostra Città, un patrimonio

inestimabile che intendiamo nuovamente valorizzare, rinnovando quella tradizione che ha

reso Caserta famosa e ammirata in tutta Italia. Vogliamo riproporre un ‘Modello Scugnizzi’,

ovvero ricreare quelle condizioni necessarie a puntare forte sui nostri giovani talenti, che

devono rappresentare la base su cui ricostruire una grande squadra. È fondamentale

ripartire dalle giovanili, rafforzando i progetti di collaborazione con le altre società del

territorio e puntando a crescere in tempi rapidi. Il Presidente Farinaro, con tutto il suo staff

tecnico e dirigenziale, sta svolgendo un lavoro eccezionale, orientato esattamente in

questa direzione e sono convinto che, grazie al suo impegno e a quello dei suoi

collaboratori, la Juvecaserta potrà presto tornare ai fasti di un tempo”.