Carlo Marino parla dell’incontro avuto con i giovani della coalizione

“Sono molto emozionato per la grande responsabilità che sento dopo questo incontro. Vedo negli occhi tanti ragazzi e ragazze che hanno voglia di costruire il proprio futuro e la speranza di poterlo fare nella propria città. Mi sento addosso il peso di costruire una squadra che deve sapere assumersi le proprie responsabilità nei confronti delle giovani generazioni. E’ chiaro che è nata una nuova classe dirigente formata da giovani che hanno voglia di realizzarsi sia come singoli individui che come comunità”. E’ con queste parole che il candidato sindaco Carlo Marino ha salutato e ringraziato i tanti giovani che, ieri pomeriggio, si sono dati appuntamento nella villetta comunale di via Sciascia nella frazione di Briano. “Questo è un luogo simbolo del lavoro fatto in questi anni. Un esempio delle buone pratiche di governo che hanno permesso di sviluppare un area di incontro e di socialità per tutti i residenti, uno spazio simbolo di cui c’era bisogno, perchè è dai simboli che si costruiscono le comunità”. Ha concluso il candidato della coalizione di centrosinistra che ha spronato i giovani ad acquisire le ‘conoscenze’, fondamentali per avere una prospettiva di lavoro e di vita, e a difendere la città da chi vuole dare, di Caserta, un’immagine a tutti i costi negativa.

Pubblicità elettorale

Presenti all’incontro a Briano Guido Alizieri e Marco Petrillo, in rappresentanza dei Socialisti Uniti, Anna Pagliaro, candidata nella lista Origini, Michele Cozzolino a Antonio D’errico, segretario e componente dei Giovani Democratici di Caserta, Emilia Viscardi candidata per il partito Azione, e l’organizzatore dell’incontro Paolo Scialdone, giovane componente dell’assemblea nazionale di Italia Viva. In piazza anche i consiglieri comunali Roberto Peluso ed Emilianna Credentino di Italia Viva, e Donato Tenga, candidato nella lista Origini.