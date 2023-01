CARNEVALE A CASERTA: IL 12 FEBBRAIO 7 CARRI SFILERANNO PER LE STRADE DELLA CITTA’. PREVISTI SPETTACOLI PER TUTTA LA GIORNAT

Quest’anno anche Caserta avrà il suo Carnevale. Domenica 12 febbraio, infatti, ben 7 carri

allegorici, ognuno lungo 15 metri, sfileranno per le strade del centro cittadino già a partire

dalla mattinata, aprendo così i festeggiamenti. A partire dalle 10, infatti, in piazza Vanvitelli

ci sarà spazio non solo per la sfilata dei carri, ma anche per spettacoli di animazione per i

più piccoli, di musica e di ballo.

La manifestazione andrà avanti per tutta la giornata. A partire dalle 16, infatti, i carri si

trasferiranno in Corso Trieste e termineranno il tragitto in piazza Dante, dove

stazioneranno fino alle 21. Anche qui verranno realizzati show per bambini e famiglie, a

base di musica, giochi e animazione.

Ad affiancare il Comune nell’organizzazione dell’evento è stata l’Associazione ludico-

ricreativa “L’Arca”, che vanta una lunga esperienza nel settore, essendosi occupata in

passato della realizzazione del Carnevale a Capua, a Santa Maria a Vico e in altre località

della provincia.

“Per la prima volta – ha spiegato il Vicesindaco e Assessore agli Eventi, Emiliano Casale

– la città di Caserta organizza un Carnevale. È il primo grande evento del 2023 e

l’elemento più importante è che si tratta di una manifestazione completamente gratuita,

senza costi a carico della collettività. A breve renderemo nota la programmazione

completa degli eventi che, insieme alle associazioni, svolgeremo nel corso dell’anno in

città. Ciò ci consentirà di organizzare e annunciare con largo anticipo tutte le iniziative

previste”.