Carnevale del Mediterraneo. Al via la XXXVIII edizione

Villa Literno. “A Carnevale ogni scherzo vale”, celebra il noto proverbio, ma questo non è certo uno scherzo: dopo un importante periodo di silenzio, l’arte fa rumore e si mette in fila lungo le strade del paese. A Villa Literno, dall’11 febbraio, un gruppo di circa millecinquecento figuranti darà vita ad uno spettacolo che durerà ben cinque giorni e, più precisamente, rispetterà il seguente calendario: 11, 12, 18, 19, 21 febbraio 2023. La kermesse, considerata un’eccezione nel variegato mondo dei Carnevali d’Italia, vanta un notevole percorso storico, figlio della tradizione, ma anche rappresenta un valore nell’ambito dello scenario artistico, culturale e sociale; conta, inoltre, un gran numero di riconoscimenti, e oggi si distingue ulteriormente, giacché riflesso nello spazio geografico più ampio del Mediterraneo: terra di incontro e di colori. Il Carnevale di Villa Literno è un vero e proprio laboratorio dell’arte: le case dei cittadini si trasformano in “fabbriche” di maschere, accessori, scenografie e costumi, tutti realizzati grazie alla volontà dei cittadini che credono nell’entità della manifestazione. Il Carnevale, perciò, diventa una questione sociale che supera il concetto di “evento mascherato” e dà origine ad un vero e proprio pensiero storico che si preoccupa di raccontare la realtà attraverso la finzione; mette in scena, cioè, temi sociali narrati col supporto dell’arte e dell’allegoria, in chiave rigorosamente ironica. Dalla musica ai costumi, dal teatro all’artigianato, i partecipanti dei rioni sfilano lungo il percorso stabilito, regalando esibizioni ad altissimo impatto emotivo; lo scenario è guidato e protetto dalla maestosità dei carri allegorici, giganti di cartapesta alti più di 15 metri. Per l’edizione 2023, i temi in oggetto oscillano dall’alimentazione al progresso, passando per la diversità e le dipendenze; tutto segue una filosofia sostenibile ed eticamente virtuosa sia per l’utilizzo dei materiali riciclati che per il forte impatto sociale degli argomenti trattati.

In un piccolo paese di provincia, sua maestà il Carnevale apre le porte a tutti coloro che abbiano voglia di passeggiare attraversando le strade dell’allegria, senza mai fuggire dalla realtà.