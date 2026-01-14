Carnevale maddalonese. Tutto pronto per l’undicesima edizione

Si terrà lunedì 19 gennaio alle ore 18.00 al centro Polifunzionale ex Macello di via Napoli a Maddaloni la conferenza stampa di presentazione dell’undicesima edizione del Carnevale Maddalonese, organizzato dall’APS “Carnevale maddalonese” con il patrocinio del comune di Maddaloni, un evento che in questi anni è divenuto uno degli appuntamenti più attesi e identitari della città.

L’incontro, moderato dalla giornalista Lucia Grimaldi, vedrà la partecipazione degli organizzatori l’ associazione APS “Carnevale maddalonese”, del sindaco Andrea De Filippo e dell’assessore alla cultura e agli eventi Caterina Ventrone, del consigliere regionale Vincenzo Santangelo, delle scuole di ballo e di altri partner che collaborano alla realizzazione della manifestazione e di alcuni degli artisti che animeranno le varie serate in programma e che saranno tutti presentati ufficialmente in occasione della conferenza stampa.

Nel corso della conferenza saranno illustrati il programma ufficiale e le principali novità di quest’anno.

L’undicesima edizione del Carnevale Maddalonese, da diversi anni inserito nell’elenco dei Carnevali d’Italia, si preannuncia come un ulteriore passo avanti nel percorso di valorizzazione del Carnevale, con l’obiettivo di rendere l’evento sempre più partecipato, inclusivo e capace di attrarre visitatori da tutto il territorio.

Saranno svelati i temi dei nuovi carri allegorici, frutto di un lavoro volontario che dura tutto l’anno, orgoglio dei volontari dell’associazione che hanno intessuto una collaborazione con i maestri della cartapesta dei carri di Viareggio e sarà reso noto il calendario delle giornate, con i dettagli dei percorsi delle sfilate e il programma degli spettacoli, tutti a titolo gratuito, che anche quest’anno coinvolgeranno, scuole, scuole di ballo e artisti di fama nazionale. L’ APS “Carnevale Maddalonese” anticipa un’edizione ricca di entusiasmo: “Il Carnevale è un patrimonio della nostra comunità. Anche quest’anno abbiamo lavorato per offrire un evento che unisca tradizione, creatività e soprattutto partecipazione.”

Con la conferenza stampa del 19 gennaio prende ufficialmente il via il percorso verso un Carnevale Maddalonese che promette di sorprendere e coinvolgere, mantenendo vivo lo spirito di una festa che appartiene a tutta la comunità.