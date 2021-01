Caro presidente non venda Cuppone, con lui ci guadagni due volte

Quando in estate arrivo’ a Caserta lo fece nell’indifferenza generale, i suoi numeri prima della Casertana non erano certo eclatanti come quelli di questa stagione.

Quello che però è certo è che Cuppone da quando ha messo piede a Caserta è un altro giocatore, per lui forse ad inizio stagione si era previsto un ruolo da attaccante di scorta.

Poi, vuoi un periodo non eccellente per Gigi Castaldo,, vuoi per le prestazioni eccezionali di Cuppone, hanno fatto si che l’ ex calciatore del Pisa diventasse un titolareinammovibile.

Venderlo a gennaio sarebbe follia in primis perché ormai Cuppone conosce benissimo il gioco di Guidi e poi perché difficilmente nel mercato di Gennaio trovi un giocatore in grado di rendere come sta facendo lui.

La speranza dell’ popolo rossoblu’ e quella che Cuppone possa restare e magari con l’arrivo di qualche rinforzo si possa puntare a qualcosa di più di una semplice salvezza….anzi forse è il caso di prolungare il contratto a qualche ragazzo che in questa stagione sta rendendo bene sul campo?

Oggi nel calcio per andare bene basta poco e non per forza bisogna bisogna cambiare tutta La rosa ogni stagione!!