Cartolibreria distrutta dalle fiamme

Macerata Campania. Brutta sorpresa per i gestori della Cartolibreria Aquilone di Angela Sagliano sita in via Matteotti. Ritornati dalla pausa pranzo, intorno alle ore 14,25 , si sono accorti che l’ esercizio commerciale era andato completamente a fuoco.

Sono ancora incerte le cause dell’ incendio , in queste ore gli inquirenti stanno indagando sull’ accaduto.Non si è esclude che a causare le fiamme sia stato un corto circuito. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco. Di fatto la libreria risulta praticamente distrutta.