Casa Cimarosa, la mostra d’arte del liceo artistico “L. Da Vinci”

Anversa– I docenti di molte scuole oggi hanno salutato i propri studenti con eventi, tombolate o semplici saluti. Nell’ultimo giorno di scuola (prima delle vacanze), il Liceo artistico “Leonardo Da Vinci” ha scelto di salutare i propri studenti con una festa presso Casa Cimarosa, l’evento rientra nelle attività natalizie organizzate con il patrocinio del Comune di Aversa. Una mostra a tema libero ed un happening sul tema della natività hanno accolto gli aversani in visita. Presso la casa dell’illustre musicista aversano non poteva ovviamente mancare “la musica”, infatti studenti e docenti insieme hanno dato vita ad un piacevole intrattenimento musicale. Bellissime le tele che hanno arricchito il cortile e le sale al primo piano di questo luogo di cultura, alternate da altrettante magnifiche sculture. Soddisfazione da parte della Dirigente Margherita Montalbano e dal sindaco Alfonso Golia, che hanno raggiunto Casa Cimarosa in mattinata, quest’ultimo ha ringraziato alunni e docenti per l’entusiasmo con il quale rispondono ad ogni invito, teso a valorizzare la cultura Aversana. Presente anche l’assessore Anna Sgueglia che si è associata ai ringraziamenti del primo cittadino. Fondamentale il ruolo della commissione “Arte e Cultura” del Liceo artistico, composta da Eva La Canna, Loredana Della Rotonda, Veronica Mele, Maria Zaccariello e Rosalba Corvino, ha dichiarato

”continuare a valorizzare le eccellenze dei nostri studenti, questo è il nostro obiettivo. Ringraziamo tutti gli studenti ed i docenti che si sono resi disponibili a partecipare, tra questi i proff ri Pasquale Latino referente eventi e mostre sul territorio, Rossano Sirignano, Angelo Pellegrino, Giovanni Tuoro, Giovanni Acconcia, Ciro Scauzillo, Alfredo Romanucci e Domenico Bracati”

Vi diamo appuntamento a gennaio per un caffè letterario sul tema “Caravaggio e Pasolini”.