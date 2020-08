Casa Comunale ex Caserma Sacchi : Terra di Nessuno”. Disservizi e Degrado

Caserta. ” Che tristezza “. Con queste parole una nostra lettrice ha commentato le foto da lei stessa scattate all’ interno della Casa Comunale di Falciano , ex Caserma Sacchi. Il degrado totale regna sovrano in quel posto che troppe volte non riesce ad offrire ai cittadini nemmeno il più’ sacrosanto dei diritti.

All’ incompetenza di alcuni impiegati bisogna aggiungere la loro stessa arroganza che spesso ,nel contatto con il pubblico, prende il sopravvento anche su quelle che dovrebbero essere le norme minime di educazione.

Potremmo raccontarvi di Pec Istituzionali mai usate, di telefonate senza risposte , di prenotazioni ad un mese anche per una semplice Carta D’ Identità e di tanti disservizi ancora. Nella mattinata di oggi , mercoledi’ 5 agosto , a rinforzare la nostra tesi e’ arrivato il messaggio della nostra lettrice la quale ci ha inviato alcune foto che testimoniano lo stato precario in cui versa la struttura.

non aggiungiamo altro ve le alleghiamo in calce e lasciamo ad ognuno di voi trarre le proprie, personali conclusioni.