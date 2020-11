Casa in fiamme di una famiglia in quarantena, sul posto interviene il 115.

Di Anna Fiorillo

Attimi di paura questa mattina a Capua. Un incendio divampato all’improvviso all’interno di un appartamento dove vive un nucleo familiare che al momento si trova in quarantena fiduciaria data la positività del COVID del capofamiglia.

Sul posto subito interviene il 115 che sono riusciti a mettere in salvo l’intera famiglia, che dovrà essere trasferita in un altro alloggio momentaneo che dovrebbe essere messo a disposizione dal comune di Capua.

Le dinamiche dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.