Casagiove – 50enne sorpreso a rubare cavi di rame aggredisce un 66enne pur di scappare

CASAGIOVE – I Carabinieri della Stazione di Casagiove hanno tratto in arresto, per rapina impropria, B.M., cl. 50, rumeno, senza fissa dimora. L’uomo è stato bloccato dai militari dell’Arma mentre trasportava cavi di rame poco prima sottratti da alcuni generatori di corrente posizionati all’interno di un magazzino ubicato in una cava in disuso in località mazzocca di Casagiove.



Il 50enne, allo scopo garantirsi la fuga, ha anche aggredito fisicamente un 66enne che, avendolo sorpreso, ha tentato di farlo desistere dal proprio intento. Il rame asportato è stato restituito all’avente diritto. L’arrestato verrà giudicato con rito direttissimo.