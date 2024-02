Casagiove. Anziano muore investito dalla sua stessa auto.

Tragedia a Casagiove, paese limitrofo del capoluogo di provincia Caserta.

Stamattina, intorno alle 10.00, all’interno del Parco San Vincenzo – storico parco del paese – un uomo anziano Raffaele Scialla ex poliziotto in pensione, e’rimasto schiacciato dalla sua stessa auto.

Immediati i soccorsi da parte dei vicini di casa e dei Vigili del fuoco.

Liberato dai vigili del fuoco e’ pero’ deceduto.

Enorme lo sconforto e lo shock da parte di tutti i vicini di casa che conoscevano l’uomo come una brava persona.

Ora saranno le indagini delle forze dell’ordine a chiarire cosa sia successo, se il mancato inserimento del freno a mano o un malfunzionamento dell’auto .