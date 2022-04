Casagiove . Carabinieri fermano donna che impugnava una pistola

Caserta. E’ accaduto oggi , giovedì 28 aprile , alle 13,45 circa . Alcune persone , hanno notato una donna di colore passeggiare con il proprio cane , un pastore tedesco , in una stradina di campagna .

Sembrava una scena di quelle che se ne vedono tante in una giornata ,se non fosse per il fatto che la signora nella propria mano impugnasse una pistola . A quel punto i passanti hanno allertato i Carabinieri della Stazione di Casagiove i quali si sono precipitati sul posto , hanno bloccato la donna è l’hanno portata in caserma per i dovuti accertamenti sulle sue generalità’ e soprattutto per verificare se la pistola fosse vera o di quelle giocattolo.