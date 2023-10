CASAGIOVE Codice di comportamento, nuove regole per i dipendenti. Al via la procedura di aggiornamento

In arrivo nuove regole per i dipendenti comunali, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo delle tecnologie informatiche, dei mezzi di informazione e dei mass media. Con l’approvazione del nuovo schema da parte della Giunta Comunale, presieduta dal Sindaco Ing. Giuseppe Vozza.

parte, infatti, anche a Casagiove liter di adeguamento del Codice di Comportamento alle disposizioni introdotte dal legislatore nazionale con il DPR 81/2023.

Tra le novità più importanti, l’attenzione richiesta al dipendente pubblico nell’utilizzo degli account istituzionali, es la posta elettronica d’ufficio, e nei rapporti con il pubblico, a cui è chiamato

“orientando il proprio comportamento alla soddisfazione dell’utente* e astenendosi da dichiarazioni, anche attraverso i propri social network, “che possano nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale”.

Anche la formazione avrà un ruolo importante con l’obbligo per i dipendenti di seguire i percorsi formativi e di aggiornamento che verranno proposti dall’Ente. La bozza e stata predisposta dalla Segretaria generale Dr.ssa Antonella Palermo, dopo averla condivisa con dirigenti, comandante dei Vigili e con il Nucleo di Valutazione e sottoposta alla Giunta che ha dato il via libera alla fase

di consultazione e partecipazione, secondo le proceoure dettate dalla normauva nazionale e dalle

linee guida Anac.

Associazioni, sindacati, cittadini e dipendenti potranno ora, secondo l’apposito modulo predisposto dall’Ufficio Segreteria e pubblicato sul sito dell’Ente, presentare osservazioni e suggerimenti.

Quindi, il Codice sarà sottoposto nuovamente alla Giunta, previo parere del Nucleo di Valutazione, per la sua approvazione definitiva.