Casagiove, due consiglieri abbandonano la maggioranza.

Casagiove (CE ).

I consiglieri di maggioranza – De Angelis e Menditto – hanno deciso ,in data odierna, di abbandonare la maggioranza e porsi nei banchi dell’opposizione.

In merito, i consiglieri di opposizione, hanno diramato un comunicato stampa nel quale ribadiscono: “Il sindaco, dopo che i consiglieri Menditto e De Angelis hanno lasciato la maggioranza, parla – fanno sapere i 7 di minoranza – di rilancio del programma e di coesione. Anziché riflettere sulla perdita di due pedine che hanno contributo in maniera determinante alla vittoria delle elezioni e a portare avanti progetti di riqualificazione di piazza della Vittoria e di finanziamento sulla Nazionale Appia e sulla Scuola Milani, la maggioranza ormai risicata pensa ai numeri e decide di andare avanti senza nemmeno concedersi un attimo di riflessione, a seguito della fallimentare gestione di questi 4 anni, costellata da fior di milioni di euro di finanziamenti persi, il sindaco ha preferito mantenere inalterata la giunta senza dare una sterzata all’attività amministrativa. I consiglieri Menditto e De Angelis, per ragioni politiche e per rispetto verso se stessi e verso l’elettorato, dopo aver internamente cercato dall’inizio della consiliatura di indirizzare l’attività politica verso risultati concreti, hanno preferito lasciare i banchi di una maggioranza monotematica, inconsistente ed inconcludente. Dopo aver presentato delle proposte da realizzare negli ultimi anni di mandato elettorale e dopo aver osservato la solita passività del sindaco, si è reso necessario il passaggio in minoranza. Il sindaco aveva promesso di condividere con i cittadini le scelte ma non è stato in grado di condividerle nemmeno all’interno della maggioranza, dettando la linea senza margini di confronto. Il suo rapporto con la comunità è legato alle sole celebrazioni e manifestazioni, non di certo alla tanto decantata condivisione nelle scelte”.