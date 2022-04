Casagiove, incidente avvenuto tra due auto tra cui una della vigilanza

CASAGIOVE –Un incidente stradale avvenuto nel casertano più precisamente a Casagiove questo un breve ‘sunto di quanto accaduto: nella mattinata, poco prima delle 6,00 ad angolo tra via Torrino e la Nazionale Appia a Casagiove, di fronte la clinica Villa del Sole. A scontrarsi, violentemente, un’auto della vigilanza ed una Citroen C1. Entrambe provenienti da Santa Maria Capua Vetere, direzione Caserta. L’auto della vigilanza era intenta in un’inversione di marcia quando è sopraggiunta la Citroen, ed a quel punto l’urto è stato inevitabile. Conseguentemente al violento impatto la C 1 ha carambolato andandosi a schiantare contro un palo investendo una bici elettrica in sosta, fortunatamente senza conducente. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso. Entrambi i conducenti feriti in modo lieve sarebbero comunque stati trasportati in Ospedale.

Seguiranno eventuali aggiornamenti