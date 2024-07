Casagiove (CE).

Attimi di terrore – circa un’ora fa -in via Luigi Castiello a Casagiove,in provincia di Caserta.

A scatenare il panico un infermiere A.F che ha imbracciato un fucile ad aria compressa ed ha iniziato a minacciare nel cortile di casa chiunque gli si parasse dinanzi.

Non sono chiare le motivazioni del gesto dell’infermiere che ha spaventato non poco i residenti del posto i quali, allarmati, hanno allertato immediatamente le forze dell’ordine.