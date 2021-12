Casagiove. L’addio ad Emilio Fasulo, collaboratore scolastico volato via a 43 anni

Casagiove. Oggi è stato un giorno triste per Caiazzo e Casagiove. Caiazzo, città di Emilio Fasulo, spentosi improvvisamente a soli 43 anni, e in cui si sono celebrati i suoi funerali, alle ore 14.30 nella Cattedrale di Caiazzo, con la proclamazione del lutto cittadino da parte del Sindaco Giaquinto.

E Casagiove, Città in cui lavorava come collaboratore scolastico, alla scuola De Filippo, che ha voluto salutarlo con disegni, cartelloni e palloncini, dimostrando tutto l’affetto da parte di colleghi, insegnanti e bambini.

Emilio era anche segretario del comitato Csi Caserta, arbitro di volley e volontario della parrocchia e ha lasciato nel dolore il papà Angelo, la mamma Stefania Iannotta, i fratelli Gino, Antonello e Sergio.

Era amato e ben voluto da tutti, numerosi i messaggi in suo onore, di cui riportiamo in particolare quello del Plesso Basile:

“CIAO EMILIO,

Ancora nn riusciamo a capacitarci …della tua improvvisa assenza….ci hai lasciati senza parole…Abbiamo lavorato insieme per due anni ….e abbiamo apprezzato la tua unica semplicità,la tua umiltà….ma soprattutto la tua immensa bontà la tua infinita dolcezza con i nostri piccoli cuccioli…. Non sono parole di circostanza…ma vere…ma stima e affetto per te … siamo rimaste tutte senza fiato….e ancora nn ci crediamo…..Nn ci sono più parole davvero …. sappiamo solo che nn doveva andar cosi…

Ciao Emilio

Scuola Inf.Basile”