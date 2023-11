Casagiove. Puliamo il mondo: una giornata di volontariato ambientale.

Il 25 novembre, i cittadini di Casagiove si uniranno “Puliamo il mondo”, promossa da Legambiente; l’obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione sul problema dell’inquinamento e della gestione dei rifiuti, e di contribuire a rendere il territorio più pulito e vivibile.

“La manifestazione che si terrà il 25 novembre a Casagiove – ha dichiarato il Consigliere comunale Carlo Senatore – è stata organizzata insieme al Consiglio Comunale delle Ragazze e del Ragazzi di Casagiove, con la partecipazione di Legambiente caserta, e prevede il coinvolgimento di nostri concittadini che, organizzati in gruppi di lavoro. puliranno l’area di via Cave Alte concludendo presso il bene confiscato. Ogni gruppo sara dotato di guanti, sacchi e attrezzi che fornirà il Comune di Casagiove, e sarà guidato da un referente che indicherà le zone da boniticare e le modalta di raccolta ditterenziata. ‘Puliamo i mondo’ e un’occasione ver dimostrare il proprio impegno civico e ambientale, e per migliorare la qualità della vita della propria comunità. Sono sicuro che molti nostri concittadini aderiranno all’iniziativa per aiutarci a

II Sindaco è intervenuto sull’argomento dicendo: “Vorrei evidenziare che Puliamo il Mondo’ è una manifestazione che unisce le forze della comunità per un impegno concreto per la salvaguardia dell’ambiente locale. Vorrei ringraziare il CCRR per aver promosso e organizzato questa iniziativa insieme ai consiglieri comunali incaricati e con la partecipazione di Legambiente Caserta che, con la sua partecipazione, ha aggiunto un ulteriore valore a questa giornata, mostrando quanto si possa ottenere quando enti pubblici, associazioni e cittadini lavorano insieme. L’evento è stato inserito nel ‘Festival dell’impegno civile’ che ricordo essere l’unica manifestazione in Italia che si tiene sui beni confiscati, liberati e sui beni comuni, voluta dal Comitato don Peppe Diana e da Libera Caserta. II 25 novembre, a Casagiove, può diventare una data simbolo per il nostro impegno nei confronti della natura e del nostro territorio; infatti, troppo spesso ci dimentichiamo di quanto sia importante preservare l’ambiente che ci circonda, e questa manifestazione è un modo per ricordarci di questa responsabilità.