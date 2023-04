Casagiove. Residenti lasciati senz’acqua . I consiglieri comunali Petrillo, Mingione, Gallo e Moscatiello attaccano l’ amministrazione comunale

Di Ilenia Liguori

I consiglieri comunali Petrillo, Mingione, Gallo e Moscatiello esprimono tutta la loro delusione rispetto alla scarsa e tardiva trasparenza dell’amministrazione comunale rispetto ai lavori effettuati ieri sulla Nazionale Appia e che hanno determinato la totale interruzione della portata di acqua fino a notte inoltrata.

Addirittura alcuni cittadini fino a stamattina hanno denunciato di non avere l’acqua nelle proprie abitazioni e il silenzio di questa amministrazione è allucinante.

Non si può accettare che il Sindaco si sia limitato solo domenica pomeriggio ad una semplice comunicazione su Facebook e a poche ore dall’esecuzione dei lavori di cui si aveva contezza da molti giorni.

L’intervento programmato andava comunicato sicuramente qualche giorno prima dei lavori e con un’ampia comunicazione che potesse favorire la conoscenza di quante più persone possibile.

Molti cittadini, per lo più anziani, erano infatti totalmente ignari dell’intervento e si sono trovati nell’impossibilità di utilizzare l’acqua nelle proprie case.

Se si fosse informata la cittadinanza già la settimana scorsa e si fosse informata mediante una campagna di informazione maggiormente efficace (sito istituzionale, manifesti, volantini, protezione civile) si sarebbe evitato un grosso disagio.

È palese sempre più un distacco tra questa amministrazione e la comunità Casagiove e in questo caso si è avuto l’esempio lampante.

Un’amministrazione che non sa gestire i contorni di un semplice intervento alla condotta idrica non sarà mai in grado di risollevare le sorti della nostra città, che nel silenzio totale sta sprofondando sempre di più!!!