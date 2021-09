Casagiove, sequestrata la pompa esso sull’appia

CASAGIOVE È stata sottoposta a sequestro la pompa la di benzina della ESSO sulla SS Appia a pochi metri dal bar Nocera 2 e qualche centinaio di metri del casello di Caserta nord. Per la storica pompa di benzina con il tjgercar pertanto, disposizione di chiusura e sequestro forse per miscele di benzina non corrette o irregolarità fiscali in corso di accertamento. Per tutti gli automobilisti che volessero far benzina, si consigliano altri impianti di carburante comunque presenti sull’Appia.

Seguiranno aggiornamenti

