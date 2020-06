Tentata rapina ai danni del Banco di Napoli

Casagiove.E’ ritornata in azione la ” banda del buco”, che nella notte scorsa ha tentato il colpo presso la filiale del Banco di Napoli .

I ladri sono entrati in azione durante la notte in via Aldo Moro a Casagiove.

Da una prima ricostruzione dei fatti i malviventi hanno tentato di praticare un buco in una parete del palazzo confinante.

Ma qualcosa è andato storto, infatti, hanno fatto scattare l’allarme della banca e sono stati costretti a scappare. Sul posto sono giunti i carabinieri per gli accertamenti del caso.

Una simile operazione era stata messa in atto gia’ lo scorso anno ai danni del tabacchi Papale sulla Nazionale Appia a Casagiove. Ignoti avevano fatto irruzione, poco dopo le 3, dal retro svaligiando una delle rivendite più fornite della zona: almeno diecimila euro di bottino ai quali si aggiunsero i danni dell’irruzione. I malviventi riuscirono ad accedere al cortile vicino e da lì realizzarono un foro nel muro su retro.

Si tratta adesso di stabilire se anche ai danni del Banco di Napoli ad agire sia stata la stessa banda .