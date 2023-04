CASAGIOVE, UN DEPURATORE D’ACQUA A SCUOLA PER DISINCENTIVARE LE BOTTIGLIE DI PLASTICA

Progetto dal grande valore educativo nella scuola media di Casagiove. Un depuratore per la normale acqua del rubinetto è stato istallato. Consentirà agli studenti, che hanno anche ricevuto in omaggio delle borracine in alluminio, di bere l’acqua dell’acquedotto depurata. Questo grazie al progetto promosso dal Comune e dalla scuola ed attuato dalla Stei (Soluzioni tecnologiche per l’eco compatibilità e l’ambiente), con il contributo di alcuni sponsor, che hanno finanziato l’iniziativa.

Il depuratore è stato inaugurato alla presenza della dirigente scolastica Teresa Luongo, del sindaco Giuseppe Vozza e del consigliere Carlo Senatore che ha promosso l’iniziativa. Tutti nei loro interventi hanno riconosciuto la forte valenza dell’iniziativa perché dissuade ad utilizzare l’acqua minerale che compriamo nelle inquinanti bottiglie .

L’iniziativa sarà estesa anche ai plessi della scuola primaria.